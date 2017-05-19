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В Дагестане нейтрализованы четверо боевиков, включая главаря кадарской банды

Происшествия
19 мая, 10:23 дата обновления: 19 мая, 10:33 UTC+3

Группа лиц, причастных к деятельности бандитского подполья, была обнаружена в одном из частных домов селения Карамахи

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Материал из 1 страницы
© НАК РФ/ NewsTeam

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Четверо боевиков так называемой кадарской бандгруппы, включая главаря, уничтожены в ходе спецоперации в Дагестане. Об этом сообщили ТАСС в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

"Сегодня ночью в рамках действующего правового режима контртеррористической операции в Буйнакском районе Республики Дагестан при проведении оперативно-разыскных мероприятий в одном из частных домов селения Карамахи была обнаружена группа лиц, причастных к деятельности бандитского подполья. Силами спецподразделений органов безопасности группа была блокирована. На предложение сложить оружие и сдаться властям бандиты открыли огонь. В ходе последовавшего боестолкновения бойцами спецназа ФСБ России четверо бандитов были нейтрализованы", - сообщили в НАК.

Потерь среди сотрудников правоохранительных органов и пострадавших среди гражданского населения нет.

Как сообщили в НАК, уничтоженные бандиты представляли собой остатки так называемой кадарской бандгруппы, ядро которой было ликвидировано в прошлом году. "В процессе предварительного опознания установлен главарь и его сообщники, отличавшиеся особой жестокостью и цинизмом. На счету банды многочисленные преступления террористической направленности, в том числе убийства главы администрации села Карамахи и других гражданских лиц, а также вымогательства крупных денежных сумм у предпринимателей", - отметили в ведомстве.

Активная фаза спецоперации завершена, в настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

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