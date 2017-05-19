СМИ: ранивший таксиста из-за русского языка охранник Яроша арестован на 60 дней

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СМИ: ранивший таксиста из-за русского языка охранник Яроша арестован на 60 днейПроисшествия 19 мая, 10:43
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КИЕВ, 19 мая. /ТАСС/. Суд оставил под стражей на два месяца охранника депутата Верховной рады (бывшего лидера запрещенной в РФ украинской радикальной организации "Правый сектор") Дмитрия Яроша за ранение таксиста. Конфликт между ними разгорелся из-за использования коллегой таксиста русского языка, сообщил в пятницу телеканал "112 Украина".
"Охраннику народного депутата Дмитрия Яроша избрали меру пресечения - 60 дней содержания под стражей без права освобождения под залог. Мужчину подозревают в огнестрельном ранении таксиста", - сообщил канал, ссылаясь на информацию адвоката телохранителя.
Его защита настаивает на том, что стрельба использовалась "как самооборона, а в конфликте виноваты таксисты".
Инцидент произошел 14 мая в Каменском (бывший Днепродзержинск) Днепропетровской области. Как ранее сообщала полиция, во время поездки у трех пассажиров и водителя возник конфликт после того, как пассажиры сделали водителю замечание за то, что он говорил по-русски, а затем начали его избивать. В свою очередь СМИ сообщали, что причиной инцидента стал отказ таксиста отвечать радикалам на приветствие националистов "Слава Украине". За водителя вступились его коллеги, один из которых в дальнейшем получил огнестрельное ранение в ногу из пистолета Макарова и был госпитализирован.
"Слава Украине! Героям слава!" - приветствие-пароль среди членов Организации украинских националистов и Украинской повстанческой армии (ОУН и УПА - запрещены в РФ) в период Второй мировой войны.