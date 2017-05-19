Экс-главе "Русгидро" Доду предъявлено обвинение в окончательной редакции

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Экс-главе "Русгидро" Евгению Доду и начальнику департамента компании по корпоративному учету и отчетности Дмитрию Финкелю предъявлено обвинение в окончательной редакции. Об этом сообщил в пятницу следователь в Басманном суде Москвы, где рассматривается ходатайство СК о продлении домашнего ареста Доду и Финкелю.

"В настоящее время Доду и Финкелю предъявлено обвинение в окончательной редакции, расследование по делу завершено. Обвиняемые и защита приступают к ознакомлению с материалами дела", - сказала следователь.

Обвиняемые ранее находились под стражей, однако 21 декабря 2016 года суд по ходатайству СК смягчил им меру пресечения на домашний арест. Свою вину они не признают, но ранее Дод возместил ущерб по делу в полном объеме.

Следствие обвиняет Евгения Дода и главного бухгалтера, начальника департамента корпоративного учета и отчетности "Русгидро" Дмитрия Финкеля, в растрате 73 млн рублей при начислении премии за 2013 год. Изначально им вменялась часть 4 статьи 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"), но позже обвинение переквалифицировали на часть 4 статьи 160 УК РФ ("Растрата или присвоение чужого имущества, совершенные в особо крупном размере").

43-летний Евгений Дод возглавлял правление "Русгидро" с ноября 2009 года до сентября 2015 года.