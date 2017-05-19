Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.05:
$ 57.47
€ 64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Уголовные дела из сгоревшего отдела СК в Новой Москве удалось вынести из огня

Происшествия
19 мая, 11:18 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, мая. /ТАСС

Префектура ТиНАО выделила следователям новое помещение для работы

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Следователи СК и сотрудники МЧС сумели спасти материалы уголовных дел из сгоревшего 19 мая ночью двухэтажного здания следственного отдела СК по Троицкому и Новомосковскому округу (Новая Москва). Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

"Благодаря действиям следователей и сотрудников МЧС уголовные дела эвакуировали из горящего здания, они перемещены в безопасное место", - рассказала она.

Префектура ТиНАО уже выделила следователям другое помещение. "Работа следователей продолжается в штатном режиме", - добавила представитель ГСУ.

Пожар в здании следственного отдела заметили местные жители, которые и вызвали пожарных, после чего на место прибыли и сотрудники отдела. По данным ГСУ, в здании был совершен поджог.

В Новой Москве неизвестные подожгли здание в поселке Газопровод, где расположен следственный отдел. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение имущества путем поджога"). По версии следствия, мотивом поджога явилось желание уничтожить материалы уголовных дел. Пожар уничтожил кабинеты на втором этаже здания.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Балтийский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Кадр из фильма "Роковое искушение", режиссер София Коппола, 2017
"Нелюбовь" и "Роковое искушение": главные фильмы Каннского кинофестиваля
Фото
8
Автомобиль врезался в пешеходов на Таймс-сквер в Нью-Йорке
9
Источник: на месте взрыва в жилом доме в Волгограде обнаружено тело третьего погибшего
10
В Тюменской области глава МЧС и губернатор осмотрели места подтоплений
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Прокуратура Украины возбудила дело за некачественный ремонт фрегата "Гетман Сагайдачный"
2
Госдума пригласит главу ФСБ для обсуждения вмешательства США в дела РФ
3
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
4
Патрушев: РФ не звала Украину и Грузию на саммит Совбезов в Твери, США отказались сами
5
Прокуратура Швеции прекратила расследование в отношении Ассанжа
6
Власти Москвы не планируют в ближайшее время строить метро в Мытищах
7
Оплата метро и МЦК через Android Pay обойдется пассажирам в один рубль в течение месяца
Темы дня
Загрузка...
Реклама