Уголовные дела из сгоревшего отдела СК в Новой Москве удалось вынести из огня

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Следователи СК и сотрудники МЧС сумели спасти материалы уголовных дел из сгоревшего 19 мая ночью двухэтажного здания следственного отдела СК по Троицкому и Новомосковскому округу (Новая Москва). Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова.

"Благодаря действиям следователей и сотрудников МЧС уголовные дела эвакуировали из горящего здания, они перемещены в безопасное место", - рассказала она.

Префектура ТиНАО уже выделила следователям другое помещение. "Работа следователей продолжается в штатном режиме", - добавила представитель ГСУ.

Пожар в здании следственного отдела заметили местные жители, которые и вызвали пожарных, после чего на место прибыли и сотрудники отдела. По данным ГСУ, в здании был совершен поджог.

В Новой Москве неизвестные подожгли здание в поселке Газопровод, где расположен следственный отдел. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение имущества путем поджога"). По версии следствия, мотивом поджога явилось желание уничтожить материалы уголовных дел. Пожар уничтожил кабинеты на втором этаже здания.