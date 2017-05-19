В Астрахани задержали нового фигуранта по делу о насилии в детдоме в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. Полиция и СК задержали нового подозреваемого по делу о сексуальном насилии над воспитанниками детского дома в Петербурге, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

"В Астрахани задержан мужчина 1963 года рождения, работающий фотографом, который доставлен в Санкт-Петербург. Ему предъявлено обвинение, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщает ведомство. По версии следствия, обвиняемый в марте-апреле 2005 года неоднократно совершал насильственные действия сексуального характера в отношении воспитанника детского дома.

В конец апреля СК сообщил о начале расследования сексуального насилия в детском доме в Кировском районе Петербурга. 25 апреля Кировский районный суд Петербурга арестовал на два месяца пятерых подозреваемых, в том числе замдиректора детдома Михаила Елина и директора школы при детском доме Станислава Виноградова, а также трех бывших воспитанников детдома Андрея Соловьева, Павла Прикащикова, Кирилла Покалюка.

По предварительным данным, с 2005 по 2010 год группа злоумышленников систематически совершала насильственные действия сексуального характера в отношении четырех воспитанников 1991-1995 годов рождения. Возбуждено несколько уголовных дел по статье 132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера". Следствие проверяет информацию о совершении аналогичных преступлений в отношении других воспитанников.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова направила обращение в адрес прокурора Санкт-Петербурга с просьбой провести проверку всех сиротских учреждений города в связи инцидентом. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял под личный контроль ход расследования уголовного дела о насилии в детском доме.