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В Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за ожидаемых ливней с градом

Происшествия
19 мая, 13:17 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 19, мая. /ТАСС

Стихия может привести к нарушениям в работе транспорта, подтоплениям и энергоавариям, предупредили в МЧС

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 мая. /ТАСС/. Главное управление МЧС по Республике Крым объявило штормовое предупреждение в регионе из-за ожидаемых в выходные ливней с градом и усиления ветра до 20 метров в секунду.

"Днем 20 мая и в течение суток 21-22 мая в Крыму ожидаются сильные, местами очень сильные дожди, грозы, град, шквал 15-20 м/с", - говорится в тексте предупреждения, распространенном сегодня.

Стихия может привести к нарушениям в работе транспорта, подтоплениям и энергоавариям, предупредили в МЧС.

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