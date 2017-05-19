Спасатели нашли заблудившихся на Эльбрусе туристов из Курска

Тренер "Зенита" Луческу извинился за свое поведение после матча с "Краснодаром"Спорт 19 мая, 14:16
"РЖД Логистика" в I квартале увеличила объем обработанных грузов на 2% - до 15 млн тоннТранспорт 19 мая, 14:09
Отсутствие пыли усугубляет загрязнение воздухаСоциальная ответственность 19 мая, 14:07
У собственников жилья в сносимых пятиэтажках будет право на обжалование переселенияОбщество 19 мая, 14:06
Ассанж отреагировал на прекращение расследования фотографией в TwitterМеждународная панорама 19 мая, 14:04
Экскурсии, выставки и перформансы: главные события Ночи в музее в МосквеКультура 19 мая, 14:00
На Украине чиновников обязали сменить российские электронные адреса на украинскиеМеждународная панорама 19 мая, 13:56
Совет при Минобрнауки обеспокоен финансированием гуманитарных проектов РФФИНаука 19 мая, 13:55
Сафонов: на Байкале необходимо развивать организованный туризмСибирь 19 мая, 13:51
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НАЛЬЧИК, 19 мая. /ТАСС/. Спасателям удалось найти заблудившихся на склоне Эльбруса троих туристов из Курска. Об этом сообщил ТАСС сотрудник Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Адемей Джаппуев.
"Около 13:00 мск нашим сотрудникам удалось найти заблудившихся на склонах Эльбруса троих альпинистов из Курска. В настоящее время их на ратраке (специальная машина, передвигающаяся по заснеженным горным склонам - прим. ТАСС) спускают в базовый лагерь", - сказал он.
Поиски велись на отметке выше 4 тыс. м над уровнем моря. "Ребята были у нас зарегистрированы. С утра вышли прогуляться, планировали дойти до 5,2 тыс. м, но из-за плохой погоды потеряли тропу. Сейчас на Эльбрусе видимость, можно сказать, нулевая", - добавил собеседник агентства.
Сообщение о ЧП поступило спасателям в 09:50 мск пятницы. Сообщалось, что на склоне Эльбруса на высоте 4,1 тыс. м заблудилась группа туристов из Курска. В поисках альпинистов были задействованы около десятка спасателей.