Спасатели нашли заблудившихся на Эльбрусе туристов из Курска

НАЛЬЧИК, 19 мая. /ТАСС/. Спасателям удалось найти заблудившихся на склоне Эльбруса троих туристов из Курска. Об этом сообщил ТАСС сотрудник Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России Адемей Джаппуев.

"Около 13:00 мск нашим сотрудникам удалось найти заблудившихся на склонах Эльбруса троих альпинистов из Курска. В настоящее время их на ратраке (специальная машина, передвигающаяся по заснеженным горным склонам - прим. ТАСС) спускают в базовый лагерь", - сказал он.

Поиски велись на отметке выше 4 тыс. м над уровнем моря. "Ребята были у нас зарегистрированы. С утра вышли прогуляться, планировали дойти до 5,2 тыс. м, но из-за плохой погоды потеряли тропу. Сейчас на Эльбрусе видимость, можно сказать, нулевая", - добавил собеседник агентства.

Сообщение о ЧП поступило спасателям в 09:50 мск пятницы. Сообщалось, что на склоне Эльбруса на высоте 4,1 тыс. м заблудилась группа туристов из Курска. В поисках альпинистов были задействованы около десятка спасателей.