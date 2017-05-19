Двое французских военных погибли в ходе учений под Парижем

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ПАРИЖ, 19 мая. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Двое военных из состава французского Иностранного легиона погибли во время учений к востоку от Парижа. Об этом сообщило Agence France-Presse (AFP) по данным, полученным из пресс-службы сухопутных войск Франции.
Инцидент произошел на реке Марна, протекающей к востоку и северо-востоку от Парижа. Военные отрабатывали слаженность операций в ходе действий на воде в составе экипажа лодок-каноэ. Обстоятельства происшедшего не приводятся.
Марна является спокойной полноводной рекой, на которой установлено несколько плотин, поддерживающих высокий уровень воды. На реке много островов, заводей и затонов. В средней зоне Марны расположен самый крупный центр гребного спорта страны, в котором тренируются команды и национальная сборная.