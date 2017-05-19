После отравления ребенка и двоих взрослых соком на Ставрополье возбуждено уголовное дело

ПЯТИГОРСК, 19 мая. /ТАСС/. Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело после инцидента с отравлением четырехлетней девочки и двоих взрослых соком в городе Буденновске Ставропольского края, в результате которого пострадавшие получили химические ожоги. Об этом сообщает пресс-службе регионального управления СК.

Ранее сообщалось, что 15 мая дедушка четырехлетней девочки купил для внучки сок в одном из городских магазинов, выпив который ребенок получил химические ожоги полости рта. Дедушка и хозяин магазина, попробовавшие сок позже, получили аналогичные повреждения.

Девочка была госпитализирована. Партия напитка изъята из продажи по требованию Роспотребнадзора до выяснения обстоятельств происшествия.

"По указанию исполняющего обязанности руководителя СУ (следственного управления - прим. ТАСС) СК РФ по Ставропольскому краю <...> возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей", - говорится в сообщении.

По уголовному делу назначена судебно-химическая экспертиза для уточнения состава жидкости, находившейся в упаковке сока.