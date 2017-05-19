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Сотрудники ФСБ Калининграда задержали наркокурьеров, перевозивших гашиш и кокаин из ЕС

Происшествия
19 мая, 15:59 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 19, мая. /ТАСС

У задержанных изъяли более 1 кг наркотиков

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КАЛИНИНГРАД, 19 мая. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ задержали двоих участников преступной группы, занимавшейся контрабандой наркотиков из стран Евросоюза в Калининградскую область. Изъято более 1 килограмма наркотиков, сообщили в пресс-службе регионального управления ФСБ.

"Установлено, что указанные граждане осуществляли поставки и незаконное распространение наркотических средств на территорию региона из стран Евросоюза", - говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что сотрудники ФСБ изъяли у задержанных более 1 килограмма кокаина и гашиша.

В отношении подозреваемых возбуждено два уголовных дела по статье УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, наркотических средств", которая предусматривает наказание до десяти лет лишения свободы. Сотрудники ФСБ устанавливают других участников преступной группировки.

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