Жители поврежденного при взрыве газа дома в Волгограде вывезли из квартир все вещи

ВОЛГОГРАД, 19 мая. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Жильцы вывезли все вещи из уцелевших квартир в пострадавшем при взрыве газа доме в Волгограде, сообщил ТАСС представитель управления МЧС по Волгоградской области.

"Ранее планировалось, что вывоз всего крупногабаритного имущества из пострадавшего дома будет завершен в субботу, но уже сегодня, около 15:00 мск, все 23 квартиры двух уцелевших подъездов полностью освобождены, вывоз вещей завершен",- сказал представитель ведомства.

По его словам, выносить вещи местным жителям помогали порядка 100 сотрудников МЧС и студентов-добровольцев. Автомобили жильцам предоставили местные власти. Люди перевезли вещи либо к друзьям и знакомым, либо на склады, выделенные администрацией города.

"Освобожденный от имущества пострадавший дом сейчас огораживают забором, когда и кем будет сноситься полуразрушенное здание, определят власти", - добавили в МЧС.

Взрыв газа произошел в Волгограде 16 мая, обрушился третий подъезд четырехэтажного кирпичного дома, повреждены 16 квартир из 45. По данным местных властей, погибли четыре человека, 12 были госпитализированы. Из дома были эвакуированы 40 человек. Ранее сообщалось, что на оперативном штабе было принято решение о полном сносе здания.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров отмечал, что выдача жильцам сертификатов на приобретение нового жилья начнется не позднее чем через две недели.