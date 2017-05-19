Житель Молдавии убил детей и жену, которую не хотел отпускать на заработки

КИШИНЕВ, 19 мая. /Корр. ТАСС Валерий Демидецкий/. Житель села Хирова Каларашского района Молдавии устроил расправу над двумя дочерями четырех и 12 лет и женой, после чего покончил с собой. Как сообщили журналистам в районном отделении полиции, причиной стала ревность мужчины к супруге, которая долгое время работала в Израиле и после отпуска собиралась вновь уехать, несмотря на его уговоры остаться с семьей.

Сотрудники правоохранительных органов нашли предсмертную записку, в которой убийца объяснил мотивы преступления.

Молдавию, которая за годы независимости стала одной из беднейших стран Европы, в поисках работы покинула почти треть граждан. По данным Европейского статистического бюро, эта республика больше всех стран континента подвержена риску исхода населения. Ежегодно молдавские трудовые мигранты пересылают своим родственникам более $2 млрд, что сопоставимо с доходной статьей бюджета и помогает удержать на плаву оказавшуюся в затяжном кризисе экономику.

Большинство из покинувших Молдавию трудятся в России, с которой у республики действует безвизовый режим, а также нет языкового и культурного барьера. Остальные перебираются в ЕС и другие государства, где многие работают нелегально. В большинстве случаев им приходится прожить там без прав до пяти лет, чтобы получить хоть какие-то документы позволяющие трудоустроиться. Лишь после этого они имеют возможность вернуться домой, чтобы повидаться со своими родными.