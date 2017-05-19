Возбуждено уголовное дело после ликвидации четырех боевиков в Дагестане

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МАХАЧКАЛА, 19 мая. /ТАСС/. Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело после спецоперации в Дагестане, в ходе которой в пятницу были ликвидированы четверо боевиков, сообщил ТАСС представитель пресс-службы республиканского управления СК.
"Дело возбуждено по пяти статьям УК РФ: "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа", "Незаконный оборот оружия, совершенный группой лиц", "Незаконный оборот взрывных устройств, совершенный группой лиц", "Незаконное изготовление оружия, совершенное группой лиц" и "Незаконное изготовление взрывных устройств, совершенное группой лиц", - отметил собеседник агентства.
По версии следствия, в ходе спецоперации на территории участка, принадлежащего 36-летнему жителю села Карамахи Буйнакского района Дагестана, были заблокированы четверо вооруженных мужчин.
"На законные требования стражей правопорядка сдаться и сложить оружие участники незаконного вооруженного формирования произвели прицельную стрельбу в их сторону. Ответным огнем вооруженные мужчины нейтрализованы, сотрудники правоохранительных органов не пострадали", - отметил собеседник, не уточнив личности бандитов.
Национальный антитеррористический комитет (НАК) ранее сообщал, что уничтоженные в Дагестане преступники представляли собой остатки так называемой Кадарской бандгруппы, ядро которой было ликвидировано в прошлом году. В НАК добавили, что при предварительном опознании установлен главарь и его сообщники, "отличавшиеся особой жестокостью и цинизмом".
В ведомстве отметили, что на счету банды многочисленные преступления террористической направленности, в том числе убийства главы администрации села Карамахи и других гражданских лиц, а также вымогательства крупных денежных сумм у предпринимателей", - отметили в ведомстве.