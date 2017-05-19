Виновник наезда на пешеходов на Таймс-сквер предстал перед судом

НЬЮ-ЙОРК, 19 мая. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Виновник наезда на пешеходов на Таймс-сквер в Нью-Йорке, отставной американский военный Ричард Рохас предстал перед федеральным судьей на Манхэттене по обвинению в убийстве и покушении на убийство. Об этом сообщило информационное агентство Associated Press (АР).

26-летний Рохас, управлявший автомобилем Honda Accord в состоянии наркотического опьянения, в четверг утром на высокой скорости выехал на тротуар на площади Таймс-сквер на пересечении 45-й улицы и Бродвея. В результате инцидента 22 человека получили травмы, а 18-летняя девушка погибла на месте.

На судебном заседание по делу Рохаса, по данным АР, судья не ставил перед ним вопрос о том, признает ли он свою вину. Как сообщили в ходе заседания сотрудники прокуратуры, Рохас после задержания утверждал, что хотел "убить всех" и чтобы полицейские его застрелили.

Согласно представленным в суде документам, Рохас проходил в 2011 году службу в ВМС США на эсминце Carney, а в 2013 году находился в течение двух месяцев в военной тюрьме в Чарлстоне (штат Южная Каролина). Обвинения, которые ему тогда были предъявлены, в судебных документах не указаны. В 2014 году по решению военного трибунала он был уволен со службы.

Очередное судебное заседание по делу Рохаса состоится на следующей неделе.

Связи с терроризмом нет

Власти Нью-Йорка и представители ФБР сразу после инцидента заявили, что не считают этот инцидент связанным с терроризмом. Однако он напоминает ряд недавних терактов в Европе. В Лондоне у стен британского парламента 22 марта 52-летний Халид Масуд за рулем автомобиля сбил прохожих и трех полицейских на Вестминстерском мосту, вооруженный ножом террорист после этого убил полицейского и попытался проникнуть в Палату общин. Стражи порядка застрелили нападавшего, в результате его действий погибли пять человек, около 50 пострадали.

7 апреля угнанный грузовик совершил наезд на людей на улице Дроттнинггатан в центре Стокгольма, проехав по ней 550 метров. По данным полиции, были ранены 15 человек, пятеро погибли. По делу о теракте прокуратурой задержан предполагаемый водитель, 39-летний Рахмат Акилов из Узбекистана.

В ходе теракта в Ницце 14 июля 2016 года придерживавшийся радикальных исламистских взглядов Мохаммед Бухлель врезался на грузовике в толпу людей, собравшихся на Английской набережной в день национального праздника Франции. Под колесами 19-тонной машины погибли 86 человек, в том числе много детей. Тогда пострадали 458 человек.