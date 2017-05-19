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Reuters: трое остаются в критическом состоянии после наезда авто на пешеходов в Нью-Йорке

Происшествия
19 мая, 21:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, мая. /ТАСС

Состояние одного из пациентов - 38-летней женщины из Канады - оценивается как особо тяжелое

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МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Три человека остаются в критическом состоянии после инцидента с наездом автомобиля на пешеходов на площади Таймс-сквер в центре Нью-Йорка. Об этом сообщает агентство Reuters.

По его информации, состояние одного из пациентов - 38-летней женщины из Канады - оценивается как особо тяжелое.

18 мая отставной американский военный Ричард Рохас, управлявший автомобилем Honda Accord в состоянии наркотического опьянения, на высокой скорости выехал на тротуар на площади Таймс-сквер.

В результате инцидента 22 человека получили травмы, а 18-летняя девушка погибла на месте. Рохасу были предъявлены обвинения в убийстве и в покушении на жизни людей.

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