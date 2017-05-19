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Взрыв газа произошел в одноэтажном доме в Сочи

Происшествия
19 мая, 21:36 дата обновления: 19 мая, 21:51 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 19, мая. /ТАСС

Под завалами находятся люди

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© Сергей Фадеичев/ТАСС

СОЧИ, 19 мая. /ТАСС/. Жилой одноэтажный дом пострадал от взрыва газа в Сочи, сообщили ТАСС в Главном управлении МЧС по Краснодарскому краю.

"Предварительно произошел взрыв газовоздушной смеси в жилом одноэтажном доме на улице Грибоедова, 30. Под завалами возможно есть люди, ведется их поиск", - рассказал представитель МЧС.

На месте работает оперативная группа спасателей в составе 10 человек и двух единиц техники.

По данным источника ТАСС в экстренных службах города, под завалами обнаружены два человека, медики оказывают им первую помощь.

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