Взрыв газа произошел в одноэтажном доме в Сочи

СОЧИ, 19 мая. /ТАСС/. Жилой одноэтажный дом пострадал от взрыва газа в Сочи, сообщили ТАСС в Главном управлении МЧС по Краснодарскому краю.

"Предварительно произошел взрыв газовоздушной смеси в жилом одноэтажном доме на улице Грибоедова, 30. Под завалами возможно есть люди, ведется их поиск", - рассказал представитель МЧС.

На месте работает оперативная группа спасателей в составе 10 человек и двух единиц техники.

По данным источника ТАСС в экстренных службах города, под завалами обнаружены два человека, медики оказывают им первую помощь.