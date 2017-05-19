Поезд сошел с рельсов в ФРГ, несколько человек пострадали

БЕРЛИН, 19 мая. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Региональный поезд сошел с рельсов в условиях непогоды на востоке Германии.

Как сообщила представитель концерна Deutsche Bahn, несколько человек пострадали.

Инцидент произошел в 19:29 (20:29 мск) у населенного пункта Штадтрода в Тюрингии. Причиной аварии стал сель, в результате которого железнодорожные пути оказались частично заблокированы.

Состав следовал в город Геттинген из саксонского Глаухау.