Поезд сошел с рельсов в ФРГ, несколько человек пострадали

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БЕРЛИН, 19 мая. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Региональный поезд сошел с рельсов в условиях непогоды на востоке Германии.
Как сообщила представитель концерна Deutsche Bahn, несколько человек пострадали.
Инцидент произошел в 19:29 (20:29 мск) у населенного пункта Штадтрода в Тюрингии. Причиной аварии стал сель, в результате которого железнодорожные пути оказались частично заблокированы.
Состав следовал в город Геттинген из саксонского Глаухау.