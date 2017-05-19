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Поезд сошел с рельсов в ФРГ, несколько человек пострадали

Происшествия
19 мая, 21:56 UTC+3 БЕРЛИН /Корр. ТАСС, Вячеслав Филиппов

Причиной аварии стал сель

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БЕРЛИН, 19 мая. /Корр. ТАСС Вячеслав Филиппов/. Региональный поезд сошел с рельсов в условиях непогоды на востоке Германии.

Как сообщила представитель концерна Deutsche Bahn, несколько человек пострадали.

Инцидент произошел в 19:29 (20:29 мск) у населенного пункта Штадтрода в Тюрингии. Причиной аварии стал сель, в результате которого железнодорожные пути оказались частично заблокированы.

Состав следовал в город Геттинген из саксонского Глаухау.

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