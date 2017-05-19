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Житель Ростовской области натравил собаку на фельдшера скорой помощи

Происшествия
19 мая, 22:26 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 19, мая. /ТАСС

Пострадавшей была оказана медпомощь, а отношении мужчины возбуждено уголовное дело

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 мая. /ТАСС/. Житель Ростовской области натравил собаку на фельдшера скорой помощи, прибывшую к нему на вызов. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

"Житель города Зернограда спровоцировал ссору с приехавшей по вызову для оказания медицинских услуг дежурным фельдшером скорой помощи. Подозреваемый натравил на медика немецкую овчарку, в результате чего из-за укусов собаки женщине были причинены телесные повреждения", - сообщили в ведомстве.

Пострадавшей была оказана медпомощь, а отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью").

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