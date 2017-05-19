Кущенко: ЦСКА надо найти в себе силы закончить "Финал четырех" победой в матче за бронзуСпорт 19 мая, 23:05
Президент Бразилии подозревается в совершении сразу трех преступленийМеждународная панорама 19 мая, 22:50
Ассанж назвал ложной информацией утверждения о сотрудничестве WikiLeaks и РоссииМеждународная панорама 19 мая, 22:34
Клуб по хоккею с мячом "Зоркий" вернется в Суперлигу в сезоне-2017/18Спорт 19 мая, 22:04
Антонов: баскетболистам ЦСКА будет тяжело настроиться на матч за третье место в ЕвролигеСпорт 19 мая, 21:43
Папа римский благословил дома жителей римской периферииОбщество 19 мая, 21:41
Взрыв газа произошел в одноэтажном доме в СочиПроисшествия 19 мая, 21:36
Итудис: баскетболистов ЦСКА в матче с "Олимпиакосом" подвела игра на подборахСпорт 19 мая, 21:33
Шепелев обжалует решение суда по иску "Русфонда" к родственникам ФрискеОбщество 19 мая, 21:32
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 мая. /ТАСС/. Житель Ростовской области натравил собаку на фельдшера скорой помощи, прибывшую к нему на вызов. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.
"Житель города Зернограда спровоцировал ссору с приехавшей по вызову для оказания медицинских услуг дежурным фельдшером скорой помощи. Подозреваемый натравил на медика немецкую овчарку, в результате чего из-за укусов собаки женщине были причинены телесные повреждения", - сообщили в ведомстве.
Пострадавшей была оказана медпомощь, а отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 115 УК РФ ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью").