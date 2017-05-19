Один человек погиб при взрыве газа в Сочи

КРАСНОДАР, 19 мая. /ТАСС/. Один человек стал жертвой взрыва в пристройке к частному дому в центре Сочи, сообщили ТАСС в пресс-службе управления Следственного комитета по Краснодарскому краю.

Ранее сообщалось о двух пострадавших в результате инцидента.

"Установлено тело одного погибшего, личность и пол не удается установить из-за сильных ожогов. Пострадавший молодой человек доставлен в больницу", - сказали в ведомстве.

"Женщина погибла, мужчина доставлен в четвертую городскую больницу в крайне тяжелом состоянии", - уточнила журналистам начальник управления здравоохранения администрации города Марина Вартазарян.

По уточненным сведениям, в одноэтажной пристройке к двухэтажному частному дому взорвался газовый баллон. Сообщение об инциденте на улице Грибоедова поступило в 20:46 мск.