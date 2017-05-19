Дом в Сочи, пострадавший от взрыва газа, не был официально газифицирован

СОЧИ, 19 мая. /ТАСС/. Дом в Сочи, где от взрыва погибла женщина, не был официально подключен к газовому оборудованию. Об этом сообщили ТАСС в пресс- службе компании "Сочигоргаз".

"Дом на Грибоедова не был газифицирован официально. Договора на техническое обслуживания газового оборудования с владельцами нет", - сказал представитель агентства.

Ранее сообщалось, что женщина стала жертвой взрыва в пристройке к частному дому в центре Сочи, еще один человек был госпитализирован. По данным МЧС, взорвался в одноэтажной пристройке к двухэтажному дому взорвался газовый баллон.