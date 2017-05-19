Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.05:
$ 57.16
€ 63.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Дом в Сочи, пострадавший от взрыва газа, не был официально газифицирован

Происшествия
19 мая, 23:53 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 19, мая. /ТАСС

Ранее сообщалось, что жертвой взрыва стала женщина

Поделиться
Материал из 1 страницы

СОЧИ, 19 мая. /ТАСС/. Дом в Сочи, где от взрыва погибла женщина, не был официально подключен к газовому оборудованию. Об этом сообщили ТАСС в пресс- службе компании "Сочигоргаз".

"Дом на Грибоедова не был газифицирован официально. Договора на техническое обслуживания газового оборудования с владельцами нет", - сказал представитель агентства.

Ранее сообщалось, что женщина стала жертвой взрыва в пристройке к частному дому в центре Сочи, еще один человек был госпитализирован. По данным МЧС, взорвался в одноэтажной пристройке к двухэтажному дому взорвался газовый баллон.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: страсть, лед и вкус победы
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Фото
8
Автомобиль врезался в пешеходов на Таймс-сквер в Нью-Йорке
9
Источник: на месте взрыва в жилом доме в Волгограде обнаружено тело третьего погибшего
10
В Тюменской области глава МЧС и губернатор осмотрели места подтоплений
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Медведев представил Путину план действий правительства на 2017-2025 годы
2
Совбез РФ назвал новый американский удар по сирийской территории нелегитимным
3
Суд отказал семье Фриске в ходатайстве о прекращении производства по иску "Русфонда"
4
"Мегафон" полностью восстановил связь в Москве
5
Кудрин: рубль ожидает скорее ослабление, чем укрепление
6
Досрочный финал: сборные России и Канады по хоккею сыграют в полуфинале чемпионата мира
7
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
Темы дня
Загрузка...
Реклама