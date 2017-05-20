ABC: пассажир пытался пробраться в кабину пилотов самолета, летевшего на Гавайи

CNN: зять Трампа просил у главы Lockheed Martin скидку при продаже систем ПРО Эр-РиядуМеждународная панорама 20 мая, 3:23
Бывший чемпион мира по боксу Давид Санчес погиб в автокатастрофеСпорт 20 мая, 2:58
Мадуро назвал Мексику "несостоявшимся государством"Международная панорама 20 мая, 2:50
Постпред США раскритиковала агентство ООН за помощь КНДР в получении патента на цианидМеждународная панорама 20 мая, 2:29
Коми согласился выступить на открытых слушаниях в КонгрессеМеждународная панорама 20 мая, 2:09
На Кубе проходит первая национальная конференция русистовОбщество 20 мая, 2:03
"Автотор" вложит $650 млн в строительство четырех заводов в калининградском автокластереЭкономика и бизнес 20 мая, 1:46
Претендент на титул чемпиона мира боксер Устинов нокаутировал бразильца Сумбано ЛаваСпорт 20 мая, 0:54
Rambler запускает украинскую версию сайтаЭкономика и бизнес 20 мая, 0:36
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Один из пассажиров самолета Airbus A321 компании American Airlines, который летел из Лос-Анджелеса (США, штат Калифорния) в Гонолулу (США, штат Гавайи), попытался проникнуть в кабину пилотов. Об этом сообщил телеканал ABC.
По его сведениям, нарушитель с ноутбуком в руках несколько раз дернул ручку двери кабины пилотов, после чего был нейтрализован членами экипажа воздушного судна и пассажирами. Несмотря на инцидент самолет приземлился в аэропорту назначения. "Воздушное судно находится на земле, человек, нарушивший порядок во время полета, задержан", - цитирует телеканал заявление министерства национальной безопасности.
Отмечается, что после сообщения об инциденте авиалайнер, на борту которого находился 181 пассажир, сопровождали до аэропорта два истребителя F-22.
По информации телеканала Hawaii News, задержанный является гражданином Турции.