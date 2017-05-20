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ABC: пассажир пытался пробраться в кабину пилотов самолета, летевшего на Гавайи

Происшествия
20 мая, 3:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, мая. /ТАСС

После сообщения об инциденте авиалайнер сопровождали до аэропорта два истребителя F-22

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МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Один из пассажиров самолета Airbus A321 компании American Airlines, который летел из Лос-Анджелеса (США, штат Калифорния) в Гонолулу (США, штат Гавайи), попытался проникнуть в кабину пилотов. Об этом сообщил телеканал ABC.

По его сведениям, нарушитель с ноутбуком в руках несколько раз дернул ручку двери кабины пилотов, после чего был нейтрализован членами экипажа воздушного судна и пассажирами. Несмотря на инцидент самолет приземлился в аэропорту назначения. "Воздушное судно находится на земле, человек, нарушивший порядок во время полета, задержан", - цитирует телеканал заявление министерства национальной безопасности.

Отмечается, что после сообщения об инциденте авиалайнер, на борту которого находился 181 пассажир, сопровождали до аэропорта два истребителя F-22.

По информации телеканала Hawaii News, задержанный является гражданином Турции.

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