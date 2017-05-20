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В якутском поселке Зырянка затоплена взлетная полоса

Происшествия
20 мая, 3:37 UTC+3 ЯКУТСК /Корр. ТАСС, Сусанна Рожина

Гидрологи прогнозируют, что высокие уровни воды на реке Колыма и ее притоках сохранятся до осени

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ЯКУТСК, 20 мая. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Взлетно-посадочная полоса аэропорта в поселке Зырянка Верхнеколымского района Якутии затоплена паводковыми водами и не может принимать самолеты, сообщил ТАСС глава района Вячеслав Сергеев.

"Повышение уровней воды на реке Колыма привела к затоплению взлетно-посадочной полосы аэропорта поселка Зырянка. Аэропорт самолеты не принимает. Стыковочные рейсы на вертолетах тоже не могут быть осуществлены, так как аэропорты трех соседних районов не готовы принимать воздушные суда", - сказал он.

Как пояснил Сергеев, аэропорт поселка Белая Гора Абыйского района (в 378 км от Зырянки - прим. ТАСС) не принимает суда из-за обледенения взлетно-посадочной полосы, аэропорты в селе Хону Момского района (в 360 км от Зырянки) и городе Среднеколымск Среднеколымского района (в 231 км от Зырянки) не принимают воздушные суда из-за плохих погодных условий. Кроме того, в Среднеколымске авиационное топливо не соответствует параметрам безопасности.

Уровень воды на реке Колыма за сутки вырос на метр и составил 643 см при критическом в 770 см, взлетно-посадочная полоса затапливается при уровне 550 см.

Гидрологи прогнозируют, что высокие уровни воды на реке Колыма и ее притоках сохранятся до осени. При достижении уровня воды в 950 см, затопленными в Верхнеколымском районе могут оказаться 142 дома, где проживают 1,7 тыс. человек, в том числе 330 детей, и находятся 16 социальных объектов. Всего в районе проживают более 4 тыс. человек.

В колымских районах дежурят правительственные рабочие группы совместно с сотрудниками МЧС, которые ежедневно осуществляют мониторинг паводковой ситуации на реке Колыма, проводят авиаразведку, при необходимости готовы провести взрывные работы для ослабления льда и предотвращения образования заторов.

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