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СМИ: в Канкуне толпа мексиканцев попыталась линчевать россиянина за оскорбления

Происшествия
20 мая, 6:44 UTC+3 МЕХИКО /Корр. ТАСС, Иван Валюк

Как сообщает газета Excelsior, мужчина выкладывал в интернет видео с немотивированными оскорблениями в адрес местного населения. Мужчину спасли полицейские

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МЕХИКО, 20 мая. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Группа жителей мексиканского курорта Канкун попыталась линчевать россиянина. Как сообщила газета Excelsior, причиной послужило то, что Алексей Макеев записывал и выкладывал в интернет видеоролики с немотивированными оскорблениями в адрес местного населения.

По ее данным, сотрудникам полиции удалось спасти мужчину от расправы, однако он, предположительно, был ранен.

"Нам не подтверждают информацию, что он ранен, ситуация находится на контроле", - заявил корреспонденту ТАСС заведующий консульским отделом посольства РФ в латиноамериканской стране Дмитрий Болбот. По его словам, жалобы на поведение Макеева поступали давно, и сотрудники консульства привлекали внимание местных правоохранительных органов к этой проблеме.

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