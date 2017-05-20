СМИ: в Канкуне толпа мексиканцев попыталась линчевать россиянина за оскорбления

МЕХИКО, 20 мая. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Группа жителей мексиканского курорта Канкун попыталась линчевать россиянина. Как сообщила газета Excelsior, причиной послужило то, что Алексей Макеев записывал и выкладывал в интернет видеоролики с немотивированными оскорблениями в адрес местного населения.

По ее данным, сотрудникам полиции удалось спасти мужчину от расправы, однако он, предположительно, был ранен.

"Нам не подтверждают информацию, что он ранен, ситуация находится на контроле", - заявил корреспонденту ТАСС заведующий консульским отделом посольства РФ в латиноамериканской стране Дмитрий Болбот. По его словам, жалобы на поведение Макеева поступали давно, и сотрудники консульства привлекали внимание местных правоохранительных органов к этой проблеме.