Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.05:
$ 57.16
€ 63.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Почти 14 тыс. паломников заблокированы в горах на севере Индии из-за оползня

Происшествия
20 мая, 7:27 UTC+3 НЬЮ-ДЕЛИ /Корр. ТАСС, Евгений Пахомов

Власти заявляют, что готовы оказать необходимую помощь паломникам

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 мая. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Около 14 тысяч индуистов, посещавших священный горный храм Бадринатх в штате Уттаракханд на севере Индии, оказались отрезанными от внешнего мира из-за мощного оползня. Как сообщает газета Times of India, по предварительным данным пострадавших среди паломников нет.

По информации издания, оползень, сошедший накануне, накрыл 60 метров шоссе Ришикеш - Бадринатх в округе Чамоли. Это единственная дорога, по которой можно проехать к храмовому комплексу, который особенно почитают поклонники Вишну - одного из трех верховных божеств индуизма. Храм расположен в предгорьях Гималаев, в это время года туда на автобусах приезжают многочисленные толпы верующих.

Власти заявляют, что готовы оказать необходимую помощь паломникам. Дорожные службы начали работы по расчистке шоссе от завала. Ожидается, что дорога будет расчищена сегодня к вечеру.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Индия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: страсть, лед и вкус победы
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Фото
8
Автомобиль врезался в пешеходов на Таймс-сквер в Нью-Йорке
9
Источник: на месте взрыва в жилом доме в Волгограде обнаружено тело третьего погибшего
10
В Тюменской области глава МЧС и губернатор осмотрели места подтоплений
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Более 100 медалей ОИ-2016 возвращены организаторам из-за ржавчины и появившихся пятен
2
Жители Канкуна избили россиянина за оскорбительное поведение
3
Досрочный финал: сборные России и Канады по хоккею сыграют в полуфинале чемпионата мира
4
Кудрин: рубль ожидает скорее ослабление, чем укрепление
5
Медведев представил Путину план действий правительства на 2017-2025 годы
6
Сборная Канады сыграет с командой России в полуфинале чемпионата мира по хоккею
7
Опрос: уровень поддержки Трампа достиг рекордно низкой отметки с момента инаугурации
Темы дня
Загрузка...
Реклама