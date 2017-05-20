Почти 14 тыс. паломников заблокированы в горах на севере Индии из-за оползня

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 мая. /Корр. ТАСС Евгений Пахомов/. Около 14 тысяч индуистов, посещавших священный горный храм Бадринатх в штате Уттаракханд на севере Индии, оказались отрезанными от внешнего мира из-за мощного оползня. Как сообщает газета Times of India, по предварительным данным пострадавших среди паломников нет.

По информации издания, оползень, сошедший накануне, накрыл 60 метров шоссе Ришикеш - Бадринатх в округе Чамоли. Это единственная дорога, по которой можно проехать к храмовому комплексу, который особенно почитают поклонники Вишну - одного из трех верховных божеств индуизма. Храм расположен в предгорьях Гималаев, в это время года туда на автобусах приезжают многочисленные толпы верующих.

Власти заявляют, что готовы оказать необходимую помощь паломникам. Дорожные службы начали работы по расчистке шоссе от завала. Ожидается, что дорога будет расчищена сегодня к вечеру.