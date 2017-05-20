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Полиция возбудила уголовные дела после хищения денег в организации "Инвалиды войны"

Происшествия
20 мая, 9:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, мая. /ТАСС

По данным следствия, члены организации потратили 2,3 млн рублей бюджетных денег на ремонт двух квартир в Москве

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МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Подмосковные полицейские возбудили два уголовных дела по факту хищения бюджетных денег из общественной организации "Инвалиды войны", после этого в организации проведено несколько обысков.

"В производстве следственной части Главного следственного управления ГУ МВД России по Московской области находятся уголовные дела, возбужденные по ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество") и ч. 4 ст. 160 ("Присвоение или растрата") Уголовного кодекса Российской Федерации по факту хищения и растраты бюджетных денежных средств", - сказали в пресс-центре МВД, отвечая на соответствующий запрос ТАСС.

Также в ведомстве отметили, что полицейскими в организации были проведены обыски.

"27 января и 15 мая этого года проведены обыски с целью отыскания и изъятия предметов и документов, имеющих значение для расследования уголовных дел", - сказали в МВД, добавив, что расследование по уголовным делам пока не окончено.

Ранее ряд СМИ сообщал, что обыски проходили в рамках уголовного дела по статье УК "Присвоение или растрата", возбужденного против должностных лиц санатория Центра восстановительной терапии имени Лиходея и учредителя этого центра - общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы "Инвалиды войны". По данным следствия, сотрудники санатория и члены организации потратили 2,3 млн рублей бюджетных денег на ремонт двух квартир в Москве.

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