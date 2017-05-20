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Пострадавших при взрыве газа в Волгограде начнут выписывать со следующей недели

Происшествия
20 мая, 10:33 UTC+3 ВОЛГОГРАД /Корр. ТАСС, Игорь Каленич

Сейчас в двух медицинских стационарах находится на лечении 11 пострадавших, один из них в тяжелом состоянии, но с положительной динамикой

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ВОЛГОГРАД, 20 мая. /Корр. ТАСС Игорь Каленич/. Выписка пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Волгограде из больниц начнется со следующей недели, сообщил журналистам глава комитета здравоохранения Волгоградской области Владимир Шкарин.

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"Сегодня в двух медицинских стационарах находится на лечении 11 пострадавших - девять в больнице №7, один из них в тяжелом состоянии, но с положительной динамикой, двое в больнице № 25. Медикаментами больные обеспечены в больном объеме, все с положительной динамикой, и со следующей недели уже начнется выписка больных", - сказал Шкарин.

Главврач больницы № 25 Наталья Ляхова уточнила ТАСС, что в этом медучреждении находятся двое пострадавших сотрудника газовой службы, их состояние удовлетворительное.

В облздраве уточнили, что всего в результате взрыва газа пострадали 12 человек, однако один человек был выписан из стационара.

Взрыв газа произошел в Волгограде 16 мая, обрушился третий подъезд четырехэтажного кирпичного дома, повреждены 16 квартир из 45. Из дома были эвакуированы 40 человек, погибли четыре человека, 12 были госпитализированы. На оперативном штабе было принято решение о полном сносе дома. По словам губернатора региона, выдача жильцам сертификатов на приобретение нового жилья начнется не позднее чем через две недели.

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