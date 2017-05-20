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Поисково-спасательные работы на месте взрыва газа в Сочи завершены

Происшествия
20 мая, 10:56 UTC+3 СОЧИ СОЧИ 20, мая. /ТАСС

На месте взрыва работает оперативно-следственная группа

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СОЧИ, 20 мая. /ТАСС/. Поисково-спасательные работы на месте взрыва газа в пристройке к частному дому в центре Сочи завершены. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому раю.

"Поисково-спасательные работы завершены. На месте работает оперативно-следственная группа", - сказали в ведомстве.

Сообщение о хлопке в одноэтажной пристройке к дому по улице Грибоедова поступило накануне в 20:46 мск. По уточненным данным, произошел взрыв газового баллона. В результате ЧП погибла женщина, пострадавшего молодого человека доставили в больницу в тяжелом состоянии.

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