Поисково-спасательные работы на месте взрыва газа в Сочи завершены

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СОЧИ, 20 мая. /ТАСС/. Поисково-спасательные работы на месте взрыва газа в пристройке к частному дому в центре Сочи завершены. Об этом сообщили в субботу в пресс-службе ГУ МЧС по Краснодарскому раю.
"Поисково-спасательные работы завершены. На месте работает оперативно-следственная группа", - сказали в ведомстве.
Сообщение о хлопке в одноэтажной пристройке к дому по улице Грибоедова поступило накануне в 20:46 мск. По уточненным данным, произошел взрыв газового баллона. В результате ЧП погибла женщина, пострадавшего молодого человека доставили в больницу в тяжелом состоянии.