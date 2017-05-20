Дело возбуждено против воспитательницы детсада в Ангарске, заклеившей рот детям скотчем

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Уголовное дело по статье "Истязание в отношении заведомо несовершеннолетнего лица" возбуждено в отношении воспитателя детского сада №71 города Ангарска, заклеившей детям рот скотчем и выложившей фото с ними в соцсетях. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

"В беседе со следователями регионального СК России подозреваемая попыталась оправдать свои действия тем, что подобным образом в игровой форме якобы хотела создать тишину в группе для прочтения вслух сказки, и заклеила рот себе, а затем уже дети самостоятельно последовали ее примеру. Ее версия будет проверена следственным путем, и при этом следствие учтет и установит все объективные обстоятельства произошедшего. Однако уже сейчас очевидно, что подобные методы работы с детьми недопустимы и не имеют ничего общего с воспитательной деятельностью", - говорится в сообщении.

Ранее председатель Следственного комитета России поручил взять на контроль проверку данной истории, по информации СМИ следственным отделом СК по Ангарску Иркутской области было организовано проведение доследственной проверки.

"В рамках расследования также будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, допустивших произошедшее. Расследование уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате Следственного комитета Российской Федерации", - добавили в СК РФ.