В центре Москвы автомобиль упал в реку после аварии

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МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Легковой автомобиль упал в Яузу в Москве после ДТП. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
"Около дома 13 на набережной Академика Туполева произошло столкновение двух легковых автомобилей: Kia и Toyota. В результате ДТП один из автомобилей от удара упал в реку", - сказал собеседник агентства.
Информации о пострадавших нет, по факту аварии проводится проверка. Обстоятельства и причины ДТП устанавливаются.
По данным источника в экстренных службах, на месте аварии находятся скорая помощь и пожарные.