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Полицейские приостановили расследование дела о нападении в 2016 г. на экологов на Кубани

Происшествия
20 мая, 11:36 UTC+3 КРАСНОДАР /Корр. ТАСС, Сергей Околов

В ведомстве добавили, что поиск причастных к совершению преступления продолжается

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КРАСНОДАР, 20 мая. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Полицейские приостановили расследование уголовного дела по факту нападения в прошлом году на экологов в противопожарном лагере экспедиции Greenpeaсe ("Гринпис") в районе хутора Садки Приморско-Ахтарского района Краснодарского края. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

"Отделом дознания ОМВД России по Приморско-Ахтарскому району по указанному факту было возбуждено три уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 158 ("Кража"), 119 ("Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью") и 115 ("Умышленное причинение легкого вреда здоровью") УК РФ. В настоящее время данные уголовные дела приостановлены в связи с неустановлением лица, совершившего преступление", - сказали в полиции.

В ГУ МВД добавили, что поиск причастных к совершению преступления продолжается. "Сотрудниками отдела дознания и уголовного розыска продолжается активный поиск причастных лиц, также на розыск данных лиц ориентированы полицейские из других регионов. После установления подозреваемых уголовные дела будут возобновлены", - отметили в ГУ МВД.

По данным "Гринпис России", добровольные лесные пожарные организации приехали в прошлом году на Кубань, чтобы помочь местным властям и экоорганизациям бороться с пожарами и поджогами травы. 7 сентября защитники природы потушили крупный пожар в Черновских плавнях.

Как ранее сообщил руководитель противопожарного проекта "Гринпис России" Григорий Куксин, инцидент произошел 9 сентября около 01:00 мск. Нападавшие перелезли через забор, повредили машины, порезали колеса и палатки, избили двух человек. По словам источника в правоохранительных органах края, пострадавшие были доставлены в больницу с переломом носа и травмой грудной клетки.

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