В Москве задержана няня, похитившая 3 млн рублей

МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Столичные полицейские задержали няню, подозреваемую в краже у семьи, в которой она работала, 3 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Подозреваемая на протяжении нескольких месяцев работала няней в одной из московских семей. Воспользовавшись доверительными отношениями с членами семьи, девушка похитила из квартиры денежные средства в сумме около 3 млн рублей и скрылась", - сообщила Волк.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража"), полицейские задержали подозреваемую. По данным ведомства, ей оказалась 30-летняя уроженка Средней Азии.

Задержанная арестована.