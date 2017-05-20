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В Москве задержана няня, похитившая 3 млн рублей

Происшествия
20 мая, 11:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, мая. /ТАСС

По данным МВД, ей оказалась 30-летняя уроженка Средней Азии

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МОСКВА, 20 мая. /ТАСС/. Столичные полицейские задержали няню, подозреваемую в краже у семьи, в которой она работала, 3 млн рублей. Об этом ТАСС сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

"Подозреваемая на протяжении нескольких месяцев работала няней в одной из московских семей. Воспользовавшись доверительными отношениями с членами семьи, девушка похитила из квартиры денежные средства в сумме около 3 млн рублей и скрылась", - сообщила Волк.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ ("Кража"), полицейские задержали подозреваемую. По данным ведомства, ей оказалась 30-летняя уроженка Средней Азии.

Задержанная арестована.

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