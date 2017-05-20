В Канкуне скончался пострадавший при попытке линчевать россиянина мексиканец

МЕХИКО, 20 мая. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Мексиканец, получивший ранение при попытке линчевать россиянина Алексея Макеева в мексиканском городе Канкуне, скончался. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в субботу заведующий консульским отделом посольства РФ в латиноамериканской стране Дмитрий Болбот.

"Он умер, - сказал Болбот. - Мне не подтверждают, что его убил Макеев, пока этого нет, должно быть проведено расследование". По данным электронной версии газеты Excelsior, мексиканец получил ножевое ранение.

В ночь на субботу порядка 200 мексиканцев пришли выразить недовольство поведением Макеева к дому, где он проживал. Конфликт перерос в драку - россиянин был избит.

Жителей города возмутило то, что Макеев неоднократно оскорблял окружающих, в том числе женщин и детей. При этом он записывал на видеокамеру свои действия и размещал записи в интернете.