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В Канкуне скончался пострадавший при попытке линчевать россиянина мексиканец

Происшествия
20 мая, 18:17 UTC+3 МЕХИКО /Корр. ТАСС, Иван Валюк

По словам представителя посольства РФ в Мексике Дмитрия Болбота, пока нет подтверждений, что в смерти мужчины виноват Алексей Макеев, так как должно быть проведено расследование

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© EPA/ALONSO CUPUL

МЕХИКО, 20 мая. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Мексиканец, получивший ранение при попытке линчевать россиянина Алексея Макеева в мексиканском городе Канкуне, скончался. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в субботу заведующий консульским отделом посольства РФ в латиноамериканской стране Дмитрий Болбот.

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"Он умер, - сказал Болбот. - Мне не подтверждают, что его убил Макеев, пока этого нет, должно быть проведено расследование". По данным электронной версии газеты Excelsior, мексиканец получил ножевое ранение.

В ночь на субботу порядка 200 мексиканцев пришли выразить недовольство поведением Макеева к дому, где он проживал. Конфликт перерос в драку - россиянин был избит.

Жителей города возмутило то, что Макеев неоднократно оскорблял окружающих, в том числе женщин и детей. При этом он записывал на видеокамеру свои действия и размещал записи в интернете.

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