Полиция завершила проверку подозрительного пакета на Балтийском вокзале в Петербурге

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая. /ТАСС/. Полиция не обнаружила опасных предметов на территории Балтийского вокзала в Санкт- Петербурге, который в субботу вечером эвакуировали из-за подозрительного предмета. Об этом сообщили ТАСС в Управлении на транспорте МВД по СЗФО.
"В 19:30 мск проверка завершена", - сообщили в полиции.
Пассажиров и персонал Балтийского вокзала эвакуировали около 18:45 мск после обнаружения на территории вокзала бесхозного пакета.