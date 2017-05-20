Полиция завершила проверку подозрительного пакета на Балтийском вокзале в Петербурге

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 20 мая. /ТАСС/. Полиция не обнаружила опасных предметов на территории Балтийского вокзала в Санкт- Петербурге, который в субботу вечером эвакуировали из-за подозрительного предмета. Об этом сообщили ТАСС в Управлении на транспорте МВД по СЗФО.

"В 19:30 мск проверка завершена", - сообщили в полиции.

Пассажиров и персонал Балтийского вокзала эвакуировали около 18:45 мск после обнаружения на территории вокзала бесхозного пакета.