Самолет авиакомпании Qantas совершил экстренную посадку в США

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Пассажирский самолет Airbus A380 австралийской авиакомпании Qantas был вынужден экстренно вернуться в аэропорт Лос-Анджелеса из-за сбоя в работе одного из двигателей. Об этом в субботу сообщила телекомпания CBS.

"В пятницу вечером самолет A380, выполнявший рейс QF94 Лос-Анджелес - Мельбурн, направился обратно в Лос-Анджелес из-за проблемы с одним из четырех двигателей судна", - цитирует телекомпания заявление представителя Qantas Томаса Вудворда. По его словам, самолет выполнил экстренную посадку в субботу в 03:00 по местному времени (13:00 мск). Причина сбоя в работе двигателя на данный момент не установлена.