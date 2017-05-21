Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.05:
$ 57.16
€ 63.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Самолет авиакомпании Qantas совершил экстренную посадку в США

Происшествия
21 мая, 2:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, мая. /ТАСС

Сообщается, что у самолета произошел сбой в работе одного из двигателей

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Пассажирский самолет Airbus A380 австралийской авиакомпании Qantas был вынужден экстренно вернуться в аэропорт Лос-Анджелеса из-за сбоя в работе одного из двигателей. Об этом в субботу сообщила телекомпания CBS.

"В пятницу вечером самолет A380, выполнявший рейс QF94 Лос-Анджелес - Мельбурн, направился обратно в Лос-Анджелес из-за проблемы с одним из четырех двигателей судна", - цитирует телекомпания заявление представителя Qantas Томаса Вудворда. По его словам, самолет выполнил экстренную посадку в субботу в 03:00 по местному времени (13:00 мск). Причина сбоя в работе двигателя на данный момент не установлена.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
США
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: страсть, лед и вкус победы
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Фото
8
Автомобиль врезался в пешеходов на Таймс-сквер в Нью-Йорке
9
Источник: на месте взрыва в жилом доме в Волгограде обнаружено тело третьего погибшего
10
В Тюменской области глава МЧС и губернатор осмотрели места подтоплений
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Скончался первый президент Удмуртии Александр Волков
2
NYT: власти КНР раскрыли около 20 информаторов ЦРУ с 2010 по 2012 год
3
Вице-президент Союза ММА России экстренно госпитализирован после конфликта с бойцом
4
Протоиерей Бойцов: медики поражены сохранностью мощей Николая Угодника
5
Жители Канкуна избили россиянина за оскорбительное поведение
6
В периоде от успеха: сборная России по хоккею проиграла канадцам в полуфинале ЧМ
7
Трамп: США будут работать с Украиной над мирным решением конфликта в стране
Темы дня
Загрузка...
Реклама