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Избитый в Канкуне россиянин находится в искусственной коме

Происшествия
21 мая, 2:43 UTC+3 МЕХИКО /Корр. ТАСС, Иван Валюк

При этом, по словам врачей, жизни Алексея Макеева ничего не угрожает

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© EPA/ALONSO CUPUL

МЕХИКО, 21 мая. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Россиянин Алексей Макеев, избитый в драке с мексиканцами в Канкуне, получил тяжелую черепно-мозговую травму, но его жизнь вне опасности. Об этом ТАСС сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ в латиноамериканской стране Дмитрий Болбот.

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"Он лежит без сознания, парализованный, в искусственной коме, с черепно-мозговой травмой, - сказал Болбот. - По словам главного врача, его жизни ничего не угрожает, но о последствиях всех этих травм можно будет говорить только после проведения соответствующего обследования и лечения". Болбот добавил, что российским дипломатам удалось добиться усиления охраны в палате Макеева.

Порядка 200 мексиканцев пришли выразить недовольство поведением россиянина к дому, где он проживал. Конфликт быстро перерос в драку, в ходе которой один гражданин Мексики получил ножевое ранение, от которого позднее скончался. Прокуратура Канкуна пока не ответила на запрос ТАСС о ходе расследования случившегося.

Жителей города возмутило то, что Макеев без повода оскорблял окружающих и проявлял агрессию по отношению к ним. При этом он делал видеозаписи своих действий и выкладывал в интернет.

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