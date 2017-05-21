СМИ: вандал измазал краской картину в московском центре дизайна Artplay

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Вандал изрисовал краской одну из картин в московском центре дизайна Artplay во время проведения там акции "Ночь в музее". Об этом сообщила газета "Комсомольская правда".

На видео, размещенном на сайте издания, видно, как мужчина подошел к выставленному полотну и измазал его краской. Злоумышленника задержала охрана музея.

Какая именно картина пострадала от рук вандала, неизвестно. Согласно информации, размещенной на сайте Artplay, в рамках акции "Ночь музеев" в большом зале центра дизайна проходит мультимедийная выставка "От Моне до Малевича. Великие модернисты".