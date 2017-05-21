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В якутском селе Березовка эвакуируется население из-за паводка

Происшествия
21 мая, 4:15 UTC+3 ЯКУТСК /Корр. ТАСС, Сусанна Рожина

Березовка - место компактного проживания 256 эвенов, из которых в зону затопления попадают 173 человека

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ЯКУТСК, 21 мая. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Эвакуация населения в якутском селе Березовка идет из-за резкого повышения уровня воды реки, из зоны подтопления вывезено 56 человек. Об этом ТАСС сообщил первый замглавы Среднеколымского района Руслан Гаврильев.

"Уровни воды на реке Березовка превысили критическую отметку на 69 см и составили 1069 см. Идет эвакуация населения из зоны затопления, всего эвакуированы 56 человек, в том числе 30 детей", - отметил он.

Березовка - место компактного проживания 256 эвенов, из которых в зону затопления попадают 173 человека. Это село зимой было отрезано от райцентра обилием снега, а сейчас при его таянии начался подъем воды в реке.

"Дома стоят на сваях, поэтому угрозы затопления домов нет, но на дворовые территории вода зашла. Сейчас уровень продолжает расти, по 2-3 сантиметра в час", - сообщили в сельской администрации.

Спасатели МЧС эвакуируют людей. В Среднеколымском районе находится правительственная комиссия, которая ведет мониторинг паводковой ситуации. После авиаразведки комиссия должна решить вопрос о проведении взрывных работ на месте возможных заторов на реках.

"Но на реке Березовка взрывные работы не будут проводиться, так как это быстрая горная река", - сказал Гаврильев.

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