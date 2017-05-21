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Паводок усиливается в двух районах Якутии

Происшествия
21 мая, 6:25 UTC+3 ЯКУТСК /Корр. ТАСС, Сусанна Рожина

Речь идет о Среднеколымском и Верхнеколымском районах

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ЯКУТСК, 21 мая. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Рост паводковой воды в Якутии угрожает затоплением города Среднеколымск, из-за таяния снега поднимаются уровни рек Колыма и Березовка. Об этом ТАСС сообщил председатель Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения республики Юрий Зайцев.

"Уровни воды у села Березовка (Среднеколымский район) превышают критические, затоплено 36 дворовых территорий, семь семей эвакуированы в пункты временного размещения и по родственникам. Вода продолжает повышаться. На месте работает оперативная группировка, которая помогает эвакуировать население", - сказал он.

Уровень реки Колыма у города Среднеколымск также повышается, за сутки вода поднялась на 5 м, до отметки 1137 см при критической в 1200 см. "Отмечается большой затор на реке Колыма и есть угроза затопления города Среднеколымск. С утра были проведены две взрывные работы, но пробить лед не удалось", - сказал Зайцев.

Также на реке Колыма уровень воды начал пониматься у поселка Зырянка Верхнеколымского района, при критической отметке 770 см уровень воды составляет 740 см.

Как сказал ТАСС глава Верхнеколымского района Вячеслав Сергеев, жители готовятся к эвакуации: "Все население поселка Зырянка предупреждено и готово к эвакуации в случае резкого подъема воды. Пункты временного размещения обустроены. Скот уже отогнан в безопасное место. Ожидается подтопление пониженных участков поселка Зырянка, при наихудшем сценарии в зону затопления попадет до 135 дворовых территорий и три жилых дома".

В районах развернуты оперативные штабы, представители республиканского правительства и сотрудники МЧС ведут ежечасный мониторинг паводковой ситуации. В Среднеколымск 22 мая вылетает первый зампред правительства Якутии Алексей Колодезников.

"Сложная паводковая ситуация в колымской группе районов прогнозировалась заранее из-за обильного снега, выпавшего зимой. Поэтому все силы и средства были подготовлены заблаговременно, проведена работа с населением и на данный момент ситуация находится на особом контроле правительства Якутии", - сказал ТАСС Колодезников.

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