Паводок усиливается в двух районах Якутии

Лососевая путина 2017: как остановить браконьерство на реках Дальнего ВостокаВ стране 21 мая, 7:00
"Нэшвилл" вышел вперед в серии полуфинала плей-офф НХЛ с "Анахаймом"Спорт 21 мая, 5:11
Бой за титул временного чемпиона мира по версии IBF в весе до 76,2 кг закончился скандаломСпорт 21 мая, 4:45
"Фенербахче" в Стамбуле попробует впервые выиграть баскетбольную ЕвролигуСпорт 21 мая, 3:34
Politico: Меланья Трамп считает, что пресс-секретарь Белого дома плохо защищает ее мужаМеждународная панорама 21 мая, 3:17
DM: "Челси" заинтересован в приобретении футболиста ЦСКА ГоловинаСпорт 21 мая, 3:13
В Лос-Анджелесе простились с киноактером Олегом ВидовымКультура 21 мая, 2:53
Визит Трампа в Эр-Рияд: рекордная оружейная сделка и стратегическое партнерствоМеждународная панорама 21 мая, 2:45
Избитый в Канкуне россиянин находится в искусственной комеПроисшествия 21 мая, 2:43
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЯКУТСК, 21 мая. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Рост паводковой воды в Якутии угрожает затоплением города Среднеколымск, из-за таяния снега поднимаются уровни рек Колыма и Березовка. Об этом ТАСС сообщил председатель Государственного комитета по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения республики Юрий Зайцев.
"Уровни воды у села Березовка (Среднеколымский район) превышают критические, затоплено 36 дворовых территорий, семь семей эвакуированы в пункты временного размещения и по родственникам. Вода продолжает повышаться. На месте работает оперативная группировка, которая помогает эвакуировать население", - сказал он.
Уровень реки Колыма у города Среднеколымск также повышается, за сутки вода поднялась на 5 м, до отметки 1137 см при критической в 1200 см. "Отмечается большой затор на реке Колыма и есть угроза затопления города Среднеколымск. С утра были проведены две взрывные работы, но пробить лед не удалось", - сказал Зайцев.
Также на реке Колыма уровень воды начал пониматься у поселка Зырянка Верхнеколымского района, при критической отметке 770 см уровень воды составляет 740 см.
Как сказал ТАСС глава Верхнеколымского района Вячеслав Сергеев, жители готовятся к эвакуации: "Все население поселка Зырянка предупреждено и готово к эвакуации в случае резкого подъема воды. Пункты временного размещения обустроены. Скот уже отогнан в безопасное место. Ожидается подтопление пониженных участков поселка Зырянка, при наихудшем сценарии в зону затопления попадет до 135 дворовых территорий и три жилых дома".
В районах развернуты оперативные штабы, представители республиканского правительства и сотрудники МЧС ведут ежечасный мониторинг паводковой ситуации. В Среднеколымск 22 мая вылетает первый зампред правительства Якутии Алексей Колодезников.
"Сложная паводковая ситуация в колымской группе районов прогнозировалась заранее из-за обильного снега, выпавшего зимой. Поэтому все силы и средства были подготовлены заблаговременно, проведена работа с населением и на данный момент ситуация находится на особом контроле правительства Якутии", - сказал ТАСС Колодезников.