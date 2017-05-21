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В Японии в результате нападения мужчины с битой и ножом пострадали 10 человек

Происшествия
21 мая, 7:22 дата обновления: 21 мая, 8:42 UTC+3 ТОКИО /Корр. ТАСС, Игорь Беляев

Отмечается, что два человека находятся в тяжелом состоянии

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ТОКИО, 21 мая. /Корр. ТАСС Игорь Беляев/. Два человека находятся в тяжелом состоянии после нападения неизвестного мужчины, вооруженного ножом и бейсбольной битой, которое произошло в Японии. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Это случилось в городе Мацудо (соседняя с Токио префектура Тиба). Ранее сообщалось о десяти пострадавших в результате двух разных инцидентов, однако, по уточненным данным, нападение было одно и привело к шестерым пострадавшим. Полиция уже задержала нападавшего и допрашивает его. На данный момент о его мотивах ничего неизвестно.

Ранее общественное телевидение NHK сообщило, что в результате двух инцидентов в общественных парках города Мацудо (соседняя с Токио префектура Тиба). пострадали по меньшей мере 10 человек. Очевидцы сообщили, что оба нападения в разных парках города могли быть совершены одним человеком.

В 2012 году безработный молодой человек устроил резню на железнодорожной станции в префектуре Фукуока. Тогда пострадали шесть человек.

А в результате одного из самых громких инцидентов - так называемой резни на Акихабаре (столичный район, известный большим количеством магазинов электроники и радиотехники - прим. ТАСС) в 2008 году - погибли семь человек и более десяти получили ранения. Тогда молодой человек врезался на своем грузовике в толпу прохожих, после чего начал без разбора наносить удары ножом окружающим.

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