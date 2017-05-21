По факту гибели человека в ходе драки с россиянином в Канкуне возбуждено уголовное дело

МЕХИКО, 21 мая. /Корр. ТАСС Иван Валюк/. Прокуратура мексиканского штата Кинтана-Роо возбудила уголовное дело по факту гибели человека в ходе драки с иностранцем в Канкуне в минувшую пятницу. Об этом говорится в заявлении ведомства, поступившем в распоряжение ТАСС. Речь идет о 19-летнем пострадавшем от рук Алексея Макеева, гражданина РФ, которого местные жители попытались линчевать за его оскорбительное и агрессивное поведение. Полное имя Макеева в документе заменено его инициалами, сведения о гражданстве не приводятся.

"Прокурор начал дело за номером 124/2017 об убийстве при отягчающих обстоятельствах молодого совершеннолетнего человека, погибшего после того, как его ранил холодным оружием (ножом) иностранный гражданин, который в свою очередь получил травмы от ударов различными предметами и получает медицинскую помощь в связи с тяжелым состоянием", - указывается в документе. Иностранец находится в больнице "в качестве задержанного".

Прокуратура также направила запрос в миграционное ведомство, чтобы "получить сведения о 42-летнем человеке с инициалами А. В. М". Надзорное ведомство намерено выяснить его миграционный статус и происхождение. Ранее появилась информация, что Макеев имеет постоянный вид на жительство в Мексике, ряд СМИ даже разместил фотографии этого документа.

Поводом для выяснения отношений с Макеевым для мексиканцев послужили его видеоролики, где он без повода оскорбляет граждан латиноамериканской страны, в том числе женщин и детей. В настоящее время избитый россиянин находится в одной из больниц Канкуна под усиленной охраной. Он парализован и погружен в искусственную кому, однако, по оценкам специалистов, его жизнь вне опасности.

По словам заведующего консульским отделом посольства РФ в Мексике Дмитрия Болбота, власти латиноамериканской страны пока не обращались за содействием в депортации Макеева. Тем не менее, под соответствующей петицией, размещенной на платформе Change.org, свои подписи поставили уже свыше 7,6 тыс. человек.