В Подмосковье два человека погибли в ДТП с Ferrari

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МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Два человека стали жертвами ДТП с Ferrari на Минском шоссе в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МВД по Московской области.
"На 41-м км Минского шоссе автомобиль Ferrari совершал обгон впереди идущего автомобиля Peugeot, который буксировал автомашину Renault. Спорткар на скорости задел Renault, в результате оборвался буксировочный трос и легковушка перевернулась", - сказал собеседник агентства.
В аварии погибли два человека, находившиеся в Renault. По факту ДТП проводится проверка.