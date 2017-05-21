В Подмосковье два человека погибли в ДТП с Ferrari

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Два человека стали жертвами ДТП с Ferrari на Минском шоссе в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщили в ГУ МВД по Московской области.

"На 41-м км Минского шоссе автомобиль Ferrari совершал обгон впереди идущего автомобиля Peugeot, который буксировал автомашину Renault. Спорткар на скорости задел Renault, в результате оборвался буксировочный трос и легковушка перевернулась", - сказал собеседник агентства.

В аварии погибли два человека, находившиеся в Renault. По факту ДТП проводится проверка.