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Во Владивостоке произошла авария с 20 машинами

Происшествия
21 мая, 12:15 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 21, мая. /ТАСС

В результате ДТП пострадал 10-летний ребенок

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ВЛАДИВОСТОК, 21 мая. /ТАСС/. Массовая дорожная авария произошла в центре Владивостока - столкнулись 20 автомобилей, в результате 10-летний мальчик получил травмы. Об этом ТАСС сообщили в ГИБДД Владивостока.

"На улице Алеутская водитель грузовика Nissan Diesel при торможении перед светофором не справился с управлением, у машины отказали тормоза. В результате ДТП грузовик столкнулся с 19 автомашинами. В аварии пострадал 10-летний ребенок", - сказали в ведомстве.

На место происшествия выехали сотрудники Госавтоинспекции и бригада медиков. "10-летний пассажир автомашины Toyota Chaser в результате столкновения получил травмы. Ребенок находился на заднем пассажирском сидении, был пристегнут штатным ремнем безопасности. Потерпевший доставлен в травмпункт бригадой скорой медицинской помощи", - отметили в ГИБДД.

Водитель грузовой автомашины, 36-летний житель Уссурийска, направлен для прохождения освидетельствования на состояние опьянения. В отношении него составлен административный материал по части 2 статьи 12.5 КоАП РФ ("Управление транспортным средством с заведомо неисправной тормозной системой"). Установлено, что водитель грузовика в 2016 году привлекался к административной ответственности по ч. 1 ст. 12.5 и ч. 1 ст. 12.16 КоАП РФ. В 2017 году мужчину привлекали к ответственности за превышение допустимой скорости движения, административный штраф нарушитель ПДД не оплатил.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства происшествия, а также степень тяжести вреда, причиненного здоровью несовершеннолетнего. По результатам будет принято процессуальное решение.

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