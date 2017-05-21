Партию героина стоимостью свыше €30 млн задержали болгарские таможенники

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СОФИЯ, 21 мая. /Корр. ТАСС Игорь Ленкин/. Болгарские таможенники задержали крупную партию героина на контрольно-пропускном пункте Видин - Калафат. Об этом информировало в воскресенье таможенное ведомство.
"432,22 кг героина были обнаружены в иранской фуре, перевозившей черепицу в Голландию. Стоимость партии наркотиков составляет около 63,48 млн левов (более €30 млн). Водитель фуры, гражданин Болгарии, задержан. Процессуально-следственные действия продолжаются", - говорится в сообщении.
В ближайшие часы представители прокуратуры, МВД и таможни представят подробности происшествия на специальном брифинге.