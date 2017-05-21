Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.05:
$ 57.16
€ 63.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Подмосковье на складе с резиновой обувью произошел пожар

Происшествия
21 мая, 13:42 дата обновления: 21 мая, 14:47 UTC+3 МОСКВА 21, мая. /ТАСС

По данным МЧС, к настоящему времени возгорание удалось локализовать

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. В подмосковном Лыткарине на складском комплексе, предназначенном для хранения трикотажной продукции и резиновой обуви, произошел пожар. Об этом сообщили в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России.

"В 03:51 мск в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России поступила информация о пожаре по адресу город Лыткарино, улица Парковая, дом 9", - сказали в ведомстве.

К настоящему времени пожар удалось локализовать.

"Пожар на складе в подмосковном Лыткарине локализован. Площадь пожара составляет 2400 кв. м", - сообщили в ГУ МЧС России по Московской области.

Для тушения возгорания на место вылетел вертолет Ми-8 МЧС России. Он совершил уже более 17 сбросов воды на горящее здание, в готовности к вылету находится еще один вертолет Ми-8.

Ранее сообщалось, что пожару был присвоен второй, повышенный, номер сложности. Для тушения возгорания были привлечены более 100 человек и около 30 единиц техники. По предварительным данным, пострадавших нет. В районе горящего склада очень сильное задымление. На место направлена мобильная лаборатория для замеров ПДК вредных веществ в воздухе.

 

Это второй крупный пожар в Подмосковье за день. Ранее возгорание произошло в торговом павильоне в Селятино Наро-Фоминского района Подмосковья. Там пожар локализован на площади 500 кв. м.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
16 главных фото недели: страсть, лед и вкус победы
Тихоокеанский флот России
"Воду нам выливали под ноги". История греческой семьи, депортированной из Крыма на Урал
Фото
8
Автомобиль врезался в пешеходов на Таймс-сквер в Нью-Йорке
9
Источник: на месте взрыва в жилом доме в Волгограде обнаружено тело третьего погибшего
10
В Тюменской области глава МЧС и губернатор осмотрели места подтоплений
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Куба назвала нелепым поздравление Трампа с Днем независимости
2
В Подмосковье два человека погибли в ДТП с Ferrari
3
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
4
Медведев выразил соболезнования в связи с кончиной сенатора Волкова
5
Самолет с мощами Николая Чудотворца вылетел в Москву из Италии
6
По факту гибели человека в ходе драки с россиянином в Канкуне возбуждено уголовное дело
7
Вице-спикер Госдумы назвал шантажом слова представителя Transparency о Поклонской
Темы дня
Загрузка...
Реклама