В Подмосковье на складе с резиновой обувью произошел пожар

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МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. В подмосковном Лыткарине на складском комплексе, предназначенном для хранения трикотажной продукции и резиновой обуви, произошел пожар. Об этом сообщили в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России.
"В 03:51 мск в Центр управления в кризисных ситуациях МЧС России поступила информация о пожаре по адресу город Лыткарино, улица Парковая, дом 9", - сказали в ведомстве.
К настоящему времени пожар удалось локализовать.
"Пожар на складе в подмосковном Лыткарине локализован. Площадь пожара составляет 2400 кв. м", - сообщили в ГУ МЧС России по Московской области.
Для тушения возгорания на место вылетел вертолет Ми-8 МЧС России. Он совершил уже более 17 сбросов воды на горящее здание, в готовности к вылету находится еще один вертолет Ми-8.
Ранее сообщалось, что пожару был присвоен второй, повышенный, номер сложности. Для тушения возгорания были привлечены более 100 человек и около 30 единиц техники. По предварительным данным, пострадавших нет. В районе горящего склада очень сильное задымление. На место направлена мобильная лаборатория для замеров ПДК вредных веществ в воздухе.
Это второй крупный пожар в Подмосковье за день. Ранее возгорание произошло в торговом павильоне в Селятино Наро-Фоминского района Подмосковья. Там пожар локализован на площади 500 кв. м.