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Кинологи проверяют бесхозный предмет на Курском вокзале

Происшествия
21 мая, 14:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, мая. /ТАСС

На время проверки из зала ожидания было эвакуировано около 30 человек

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МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Полицейские-кинологи проверяют бесхозный предмет, найденный в зале ожидания на Курском вокзале в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.

"В зале ожидания на Курском вокзале найден бесхозный предмет, сейчас он проверяется сотрудниками полиции", - сказал собеседник агентства.

Как сообщил ТАСС источник, на время проверки из зала было эвакуировано около 30 человек.

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