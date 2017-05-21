Кинологи проверяют бесхозный предмет на Курском вокзале

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МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Полицейские-кинологи проверяют бесхозный предмет, найденный в зале ожидания на Курском вокзале в Москве. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД по Центральному федеральному округу.
"В зале ожидания на Курском вокзале найден бесхозный предмет, сейчас он проверяется сотрудниками полиции", - сказал собеседник агентства.
Как сообщил ТАСС источник, на время проверки из зала было эвакуировано около 30 человек.