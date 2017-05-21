В Челябинской области задержаны особо опасный преступник, сбежавший из СИЗО

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МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Сотрудники МВД, ФСИН и ФСБ в ходе совместной операции задержали особо опасного преступника, сбежавшего в воскресенье из следственного изолятора в Челябинской области. Об этом сообщает сегодня пресс- служба областного ГУ ФСИН.
"Благодаря совместной оперативно-разыскной работе сотрудников ГУ МВД, ГУ ФСИН и ФСБ, 34-летний Сергей Рудиковский пойман. Руководство ГУ ФСИН России по Челябинской области благодарит всех, кто содействовал поискам преступника", - говорится в сообщении.
Рудиковский был ранее приговорен к 24 годам лишения свободы по статьям УК РФ "Грабеж, совершенный группой лиц по предварительному сговору с применением насилия", "Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину", "Разбой, совершенный организованной группой в особо крупном размере с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего", "Убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору или организованной группой (соучастие), из корыстных побуждений или по найму, а равно сопряженное с разбоем, вымогательством или бандитизмом.