Два человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи на Новом Арбате в Москве

МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Машина скорой помощи столкнулась с легковым автомобилем BMW около дома №3 на Новом Арбате в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"На Новом Арбате произошло столкновение легкового автомобиля и машины скорой помощи. В результате аварии пострадали два человека - фельдшер скорой и пассажир иномарки", - сказал собеседник агентства, отметив, что оба пострадавших госпитализированы.

"Движение по улице Новый Арбат в сторону Моховой улицы ограничено по двум полосам из пяти", - сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

На месте происшествия работают сотрудники столичной Госавтоинспекции, обстоятельства и причины аварии устанавливаются.