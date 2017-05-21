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Два человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи на Новом Арбате в Москве

Происшествия
21 мая, 19:24 дата обновления: 21 мая, 20:39 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, мая. /ТАСС

Движение из-за аварии в сторону Моховой улицы ограничено по двум из пяти полос

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МОСКВА, 21 мая. /ТАСС/. Машина скорой помощи столкнулась с легковым автомобилем BMW около дома №3 на Новом Арбате в Москве. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"На Новом Арбате произошло столкновение легкового автомобиля и машины скорой помощи. В результате аварии пострадали два человека - фельдшер скорой и пассажир иномарки", - сказал собеседник агентства, отметив, что оба пострадавших госпитализированы.

"Движение по улице Новый Арбат в сторону Моховой улицы ограничено по двум полосам из пяти", - сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

На месте происшествия работают сотрудники столичной Госавтоинспекции, обстоятельства и причины аварии устанавливаются.

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