Суд огласит решение по ходатайству об аресте экс-главы Роснано Меламеда

МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Черемушкинский суд Москвы 22 мая огласит решение по ходатайству прокуратуры, которая просила заключить под стражу на полгода экс-главу корпорации "Роснано" Леонида Меламеда и бывшего финансового директора компании Святослава Понурова, обвиняемых в растрате 220 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в суде.

19 мая состоялись предварительные слушания по делу, в ходе которых прокуратура заявила, что участие подсудимых в судебном процессе возможно только при избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей. Меламед ранее содержался под домашним арестом, а Понуров под стражей, но оба были освобождены в связи с истечением максимального срока.

Защита заявила ходатайство о возвращении дела в прокуратуру для его прекращения, а потерпевшие просили о прекращении дела в связи с отсутствием ущерба. Решения по ним также будут оглашены 22 мая.

Защитники фигурантов дела и представители Роснано отказались от любых комментариев. "К сожалению, это дело мы не можем комментировать и информировать о его ходе", - сказал адвокат Александр Аснис.

В июле 2015 года СК возбудил уголовное дело о растрате 220 млн рублей в госкорпорации "Роснано" в отношении бывших руководителей компании: Леонида Меламеда, его заместителя Андрея Малышева и финансового директора Святослава Понурова. Малышев, который длительное время находится на лечении за границей, заочно арестован и объявлен в международный розыск.

По версии следствия, в 2008-2009 гг. Меламед, являясь совладельцем инвестиционно-финансовой корпорации "Алемар" (ЗАО "ИФК "Алемар"), организовал заключение корпорацией с этой компанией договора об оказании консультационных услуг, под видом которых перешедшие в корпорацию бывшие сотрудники "Алемара" Малышев и Понуров в течение полугода незаконно перечислили более 220 млн рублей. Как считает следствие, тем самым, увольняясь из корпорации, Меламед обеспечил себе так называемый золотой парашют.