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Суд рассмотрит иск о взыскании с Филиппа Киркорова 25 млн рублей долга по кредиту

Происшествия
22 мая, 0:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, мая. /ТАСС

Певец в 2015 году взял в банке "Церих" два кредита по 10 и 12,8 млн рублей под 26% годовых и изначально вовремя погашал долг, но после отзыва в 2016 году у банка лицензии перестал платить взносы

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МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Хамовнический суд Москвы в понедельник рассмотрит иск банка "Церих" в лице Агентства по страхованию вкладов (ACB) к известному российскому певцу Филиппу Киркорову о взыскании с артиста задолженности по кредиту в 25 млн рублей. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Ольга Мышелова.

"Иск о взыскании задолженности по кредитным договорам суд рассмотрит в 10:10 мск", - сказала она.

Как сообщал ряд СМИ, банк "Церих" и ACB требуют вернуть 25 млн рублей. Певец в 2015 году взял в банке два кредита по 10 и 12,8 млн рублей под 26% годовых и изначально вовремя погашал долг, но после отзыва в 2016 году у банка лицензии перестал платить взносы. После этого представители банка обратились в суд с иском.

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