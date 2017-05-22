Суд рассмотрит иск о взыскании с Филиппа Киркорова 25 млн рублей долга по кредиту

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МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. Хамовнический суд Москвы в понедельник рассмотрит иск банка "Церих" в лице Агентства по страхованию вкладов (ACB) к известному российскому певцу Филиппу Киркорову о взыскании с артиста задолженности по кредиту в 25 млн рублей. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь суда Ольга Мышелова.
"Иск о взыскании задолженности по кредитным договорам суд рассмотрит в 10:10 мск", - сказала она.
Как сообщал ряд СМИ, банк "Церих" и ACB требуют вернуть 25 млн рублей. Певец в 2015 году взял в банке два кредита по 10 и 12,8 млн рублей под 26% годовых и изначально вовремя погашал долг, но после отзыва в 2016 году у банка лицензии перестал платить взносы. После этого представители банка обратились в суд с иском.