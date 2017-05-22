WP: при восхождении на Эверест со стороны Непала погибли трое альпинистов

Группа Metallica завоевала премию журнала Billboard в номинации "Лучший рок-альбом" годаКультура 22 мая, 5:42
Шарапова вошла в топ-200 рейтинга WTAСпорт 22 мая, 5:38
CNN: власти Саудовской Аравии и ОАЭ обещали вложить $100 млн в фонд дочери ТрампаМеждународная панорама 22 мая, 5:31
Сборная России по хоккею вернулась в Москву с чемпионата мираСпорт 22 мая, 5:28
Баскетболист Пачулия заявил об угрозах в адрес его семьи после эпизода с травмой ЛеонардаСпорт 22 мая, 4:45
Астронавты на МКС 23 мая выйдут в открытый космос для ремонта оборудованияКосмос 22 мая, 3:44
Лундквист остановил канадцев: шведские хоккеисты стали чемпионами мираСпорт 22 мая, 3:36
"Известия": число выявленных ЦБ РФ нелегальных кредиторов в I квартале выросло на 44%Экономика и бизнес 22 мая, 3:33
Глава МИД Ирана предположил, что США хотят выкачать деньги из Саудовской АравииМеждународная панорама 22 мая, 2:46
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. По меньшей мере три альпиниста погибли, еще один пропал без вести за последние двое суток при подъеме на вершину Эвереста со стороны Непала. Об этом сообщила в воскресенье газета Washington Post со ссылкой на данные представителей туристической отрасли и СМИ республики.
По информации издания, 21 мая стало известно о гибели словацкого альпиниста, а также гражданина США. Газета Himalayan Times, в свою очередь, пишет об еще одной жертве - австралийце, который скончался в результате горной болезни, сопровождающейся кислородным голоданием.
В настоящий момент ведутся поиски пропавшего без вести альпиниста из Индии.
Эверест (Джомолунгма, 8848 м - высочайшая вершина Земли, расположена в Гималаях. С 1953 года, когда на нее было совершено первое восхождение, погибли более 200 альпинистов. Ежегодно Эверест пытаются покорить около 500 человек. Подъем занимает около двух месяцев - с акклиматизацией и установкой лагерей. Всего на сегодняшний день на гору поднялись более 4 тыс. человек.