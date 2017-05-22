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WP: при восхождении на Эверест со стороны Непала погибли трое альпинистов

Происшествия
22 мая, 4:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 22, мая. /ТАСС

Сейчас ведутся поиски пропавшего без вести альпиниста из Индии, пишет газета

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МОСКВА, 22 мая. /ТАСС/. По меньшей мере три альпиниста погибли, еще один пропал без вести за последние двое суток при подъеме на вершину Эвереста со стороны Непала. Об этом сообщила в воскресенье газета Washington Post со ссылкой на данные представителей туристической отрасли и СМИ республики.

По информации издания, 21 мая стало известно о гибели словацкого альпиниста, а также гражданина США. Газета Himalayan Times, в свою очередь, пишет об еще одной жертве - австралийце, который скончался в результате горной болезни, сопровождающейся кислородным голоданием.

В настоящий момент ведутся поиски пропавшего без вести альпиниста из Индии.

Эверест (Джомолунгма, 8848 м - высочайшая вершина Земли, расположена в Гималаях. С 1953 года, когда на нее было совершено первое восхождение, погибли более 200 альпинистов. Ежегодно Эверест пытаются покорить около 500 человек. Подъем занимает около двух месяцев - с акклиматизацией и установкой лагерей. Всего на сегодняшний день на гору поднялись более 4 тыс. человек.

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